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Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня

Київ • УНН

 • 5418 перегляди

Учні 11-х класів зможуть навчатися індивідуально в травні. З 31 травня до 30 червня для учнів 1–10-х класів проведуть літні курси та інші заняття.

Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня

30 травня у школах Києва відбудеться Останній дзвоник. Про це повідомили у КМДА і оприлюднили графік видачі документів про освіту, передає УНН.

Деталі

У травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків. Як повідомили у КМДА, це допоможе краще зосередитись на вибраних предметах.

Із 31 травня до 30 червня для учнів 1–10-х класів проведуть компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України" тощо.

Час і місце проведення НМТ з’являться у персональних кабінетах учасників до 7 травня - Центр оцінювання якості освіти 29.04.25, 12:07 • 5578 переглядiв

Видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:

  • з 2 до 6 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
    • з 11 до 14 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
      • з 18 до 21 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
        Антоніна Туманова

        Антоніна Туманова

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