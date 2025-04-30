Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня
Київ • УНН
Учні 11-х класів зможуть навчатися індивідуально в травні. З 31 травня до 30 червня для учнів 1–10-х класів проведуть літні курси та інші заняття.
30 травня у школах Києва відбудеться Останній дзвоник. Про це повідомили у КМДА і оприлюднили графік видачі документів про освіту, передає УНН.
Деталі
У травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків. Як повідомили у КМДА, це допоможе краще зосередитись на вибраних предметах.
Із 31 травня до 30 червня для учнів 1–10-х класів проведуть компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України" тощо.
Час і місце проведення НМТ з’являться у персональних кабінетах учасників до 7 травня - Центр оцінювання якості освіти 29.04.25, 12:07 • 5578 переглядiв
Видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:
- з 2 до 6 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
- з 11 до 14 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
- з 18 до 21 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.