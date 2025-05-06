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У школах Києва встановлять ще близько тисячі камер відеоспостереження - КМДА

Київ • УНН

 • 5684 перегляди

У Печерському та Дніпровському районах Києва встановлять близько тисячі камер відеоспостереження. Також, у столичних школах покращують цифрову доступність та інтернет.

У школах Києва встановлять ще близько тисячі камер відеоспостереження - КМДА

Цього року у школах Печерського і Дніпровського районів столиці облаштують ще близько тисячі камер відеоспостереження вздовж периметра та на входах до закладів освіти. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський передає УНН.

У столичних закладах освіти триває системна модернізація інфраструктури – зокрема, посилення безпеки та цифрової доступності навчального середовища. Цього року заплановано встановити ще близько 1 000 відеокамер у Печерському та Дніпровському районах

- повідомив Мондриївський.

За його словами, в межах модернізації вже облаштували 1 319 оглядових камер у школах, 123 камери з функцією зчитування обличчя, а також 13 оглядових камер у дитячих садках. Зокрема у зазначених районах минулого року камери відеоспостереження вже встановили у половині закладів освіти.

Кожна дитина має почуватися у школі захищеною, а кожен із батьків − бути спокійним за безпеку свого сина чи дочки. Учителі мають зосереджуватись на навчанні, а не турбуватись, що хтось сторонній може зайти в заклад. Відеонагляд, надійний інтернет, Wi-Fi в укриттях − це гарантії сучасного освітнього середовища

- додав він.

Як повідомляє КМДА, наразі найбільше системами відеоспостереження охоплені Оболонський район, де відеонагляд вздовж периметра та на входах мають 47 шкіл і 55 садочків, та Деснянський – 53 школи й 69 садочків.

Разом із безпекою в освітніх закладах покращується і цифрова доступність: 396 шкіл під'єднані до оптичного інтернету, з яких 71 - має Wi-Fi. Окрім цього, 391 укриття в загальноосвітніх закладах уже забезпечено Wi-Fi зв’язком, зазначено у дописі.

Останній дзвоник у школах Києва пролунає 30 травня30.04.25, 19:21 • 11304 перегляди

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