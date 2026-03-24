В Севастополе произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
В Севастополе из-за взрыва в многоэтажке погибли два человека и четверо ранены. Огонь охватил три этажа, повреждены стены и восемь балконов.
Во временно оккупированном Севастополе в жилом доме произошел взрыв, после которого возник пожар. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Взрыв произошел в доме на улице Корчагина, 14, а ударная волна также повредила соседний дом №20. После этого пожар охватил до трех этажей.
По предварительным данным, повреждено не менее 15 квартир. Полностью выгорели восемь балконов, в нескольких помещениях взрывной волной снесло стены. Вероятно, эпицентр взрыва находился на верхних этажах.
Также зафиксировано частичное обрушение стены на первом этаже и повреждение перекрытий между первым и третьим этажами. Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен на расстоянии до 4–5 километров.
Жертвы и эвакуация
По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо получили ранения и госпитализированы. Жителей двух домов эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения в школе, часть людей планируют поселить в пансионате.
Местные оккупационные власти сначала заявляли, что погибших "пока не обнаружено", однако впоследствии появилась информация о жертвах.
Причины взрыва и обстоятельства происшествия устанавливаются.