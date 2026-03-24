У Севастополі стався вибух у житловому будинку є загиблі і постраждалі

У тимчасово окупованому Севастополі в житловому будинку стався вибух, після якого виникла пожежа. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

Вибух стався у будинку на вулиці Корчагіна, 14, а ударна хвиля також пошкодила сусідній будинок №20. Після цього пожежа охопила до трьох поверхів.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 15 квартир. Повністю вигоріли вісім балконів, у кількох помешканнях вибуховою хвилею знесло стіни. Ймовірно, епіцентр вибуху знаходився на верхніх поверхах.

Також зафіксовано часткове обрушення стіни на першому поверсі та пошкодження перекриттів між першим і третім поверхами. Очевидці повідомляють, що вибух було чути на відстані до 4–5 кілометрів.

Жертви та евакуація

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення та госпіталізовані. Мешканців двох будинків евакуювали. Для них розгорнули пункт тимчасового розміщення у школі, частину людей планують поселити в пансіонаті.

Місцева окупаційна влада спочатку заявляла, що загиблих "поки не виявлено", однак згодом з’явилася інформація про жертви.

Причини вибуху та обставини події наразі встановлюються.