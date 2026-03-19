В Севастополе после атаки дронов есть погибший и раненые

В аннексированном Севастополе в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом заявили оккупационные власти города, пишет УНН.

По их данным, силы ПВО якобы сбили 27 дронов, однако обломки вызвали разрушения и пожары в разных районах.

Сообщается, что из-за падения обломков загорелись трава, крыша здания и частный дом. Также повреждены жилые дома, выбиты окна и уничтожены несколько автомобилей.

К сожалению, есть жертвы – заявил назначенный рф "губернатор".

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

