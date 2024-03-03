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В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 01:39  •  2706 просмотра

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Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.

В российской армии продолжают использовать американские технологии, несмотря на введенные санкции. Об этом  заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, передает The Washington Times (WT), пишет УНН.

Детали

Американские производители подпитывают и поддерживают огромную и гигантскую российскую военную машину. Они используются в ракетах, беспилотниках, боеприпасах и других видах военного оружия. Россияне полагаются на американские технологии

сказал он во время слушаний комитета, назвав экспортный контроль США неэффективным.

В этом году Блюменталь побывал на Украине, где ему передали данные, фиксирующие использование 211 полупроводников, чипов и других технологий производства США в ракетах и другом военном оборудовании России.

По словам сенатора, за производство 87 из этих компонентов отвечают четыре ведущие американские технологические компании: AMD, Analog Devices (ADI), Intel и Texas Instruments.

В то же время компании Analog Devices, Intel и Texas Instruments заявили WT, что прекратили поставки продукции в Россию после начала военной операции в Украине и придерживаются экспортных ограничений. 

Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк23 февраля 2024, 15:14 • 21226 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Сенаті заявили про американські технології у російській армії
The Senate reports on American technology in the Russian army
Новости по теме

В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.

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