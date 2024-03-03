В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии
Киев • УНН
Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.
В российской армии продолжают использовать американские технологии, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, передает The Washington Times (WT), пишет УНН.
Детали
Американские производители подпитывают и поддерживают огромную и гигантскую российскую военную машину. Они используются в ракетах, беспилотниках, боеприпасах и других видах военного оружия. Россияне полагаются на американские технологии
В этом году Блюменталь побывал на Украине, где ему передали данные, фиксирующие использование 211 полупроводников, чипов и других технологий производства США в ракетах и другом военном оборудовании России.
По словам сенатора, за производство 87 из этих компонентов отвечают четыре ведущие американские технологические компании: AMD, Analog Devices (ADI), Intel и Texas Instruments.
В то же время компании Analog Devices, Intel и Texas Instruments заявили WT, что прекратили поставки продукции в Россию после начала военной операции в Украине и придерживаются экспортных ограничений.
Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк23 февраля 2024, 15:14 • 21226 просмотров
В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии
Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.
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