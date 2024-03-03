У Сенаті заявили про американські технології у російській армії
Київ • УНН
Сенат обговорив, як російські військові продовжують використовувати американські технології в озброєнні, незважаючи на санкції, наводячи дані, що свідчать про використання 211 напівпровідників і мікросхем американського виробництва в російських ракетах і обладнанні.
У російській армії продовжують використовувати американські технології, попри запроваджені санкції. Про це заявив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, передає The Washington Times (WT ), пише УНН.
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Американські виробники підживлюють і підтримують величезну і гігантську російську військову машину. Вони використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших видах військової зброї. Росіяни покладаються на американські технології
Цього року Блюменталь побував на Україні, де йому передали дані, що фіксують використання 211 напівпровідників, чіпів та інших технологій виробництва США в ракетах та іншому військовому обладнанні Росії.
За словами сенатора, за виробництво 87 з цих компонентів відповідають чотири провідні американські технологічні компанії: AMD, Analog Devices (ADI), Intel і Texas Instruments.
Водночас компанії Analog Devices, Intel і Texas Instruments заявили WT, що припинили постачання продукції до Росії після початку військової операції в Україні та дотримуються експортних обмежень.
Єдині санкції, які лякають як путіна особисто, так і владні еліти рф, це зброя - Подоляк23.02.24, 17:14 • 23690 переглядiв