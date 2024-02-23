Єдині санкції, які лякають як путіна особисто, так і владні еліти рф, це зброя - Подоляк
Київ • УНН
Радник Президента України закликав союзників надати Україні більше зброї, щоб налякати путіна і російські еліти як єдині ефективні санкції і швидше закінчити війну.
Радник Президента України Михайло Подоляк вкотре закликав надати Україні зброю, адже це єдині санкції, які реально лякають як путіна особисто, так і владні еліти рф. Про це Подоляк написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
"Єдині санкції, які реально зачіпають/лякають як путіна особисто, так і владні еліти рф, - це зброя. Багато зброї. Дійсно велика кількість зброї для України. Дальнобійне, протиракетне, протиморське озброєння. Решта – вигадка, запізніле усвідомлення, хронізація процесу, затягування війни, небезпечна ілюзія, що можна "відсидітися", - написав Подоляк.
Доповнення
Раніше Подоляк закликав союзників надати більше зброї, враховуючи поточний стан бойових дій та довжину фронту.