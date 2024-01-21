Україна потребує більше зброї – Подоляк

Радник президента України Михайло Подоляк закликає союзників надати більше зброї, враховуючи поточний стан бойових дій та довжину фронту. Про це пише Bild, передає УНН.

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Проблема на цьому етапі війни полягає в тому, що кількість зброї, безпілотників, гранат або артилерійського вогню розподіляється нерівномірно. Це потрібно вирівняти сказав Подоляк.

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За його словами, можливий лише один сценарій – максимальне посилення України високотехнологічною зброєю.

Потрібні не розмови, а інвестиції у військове виробництво, сказав він, посилаючись на "ракети великої дальності, безпілотники, гранати чи артилерійський вогонь. Кількість озброєнь має бути великою".

Подоляк вказав на велику довжину фронту, оскільки його країна прагне відбити російські сили в кількох напрямках, атакуючи в кількох напрямках.

Вся лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на відстані від 600 до 800 кілометрів відзначив Подоляк.

Нинішню військову обстановку він назвав складною, оскільки інтенсивність бойових дій не зменшується, незважаючи на кліматичні фактори.

Однак Росія за рік не досягла істотного прогресу, зазначив він.

Росія воює масами, проведена прихована мобілізація, багато живої сили відправлено на фронт, багато техніки зосереджено, і це все треба знищити сказав Подоляк.

За його словами, він припускає, що війна триватиме за планами президента Росії Володимира Путіна, "поки він не завоює всю територію України, поки не досягне панування в Європі, поки не завоює інші пострадянські території".

Подоляк сказав, що це тому, що "людина не йде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче погоджуватися на мало. Це нонсенс".

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