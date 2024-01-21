Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Киев • УНН
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.
Советник президента Украины Михаил Подоляк призывает союзников предоставить больше оружия, учитывая текущее состояние боевых действий и длину фронта. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Цитата
Проблема на этом этапе войны заключается в том, что количество оружия, беспилотников, гранат или артиллерийского огня распределяется неравномерно. Это нужно выровнять
Детали
По его словам, возможен лишь один сценарий - максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием.
Нужны не разговоры, а инвестиции в военное производство, сказал он, ссылаясь на "ракеты большой дальности, беспилотники, гранаты или артиллерийский огонь. Количество вооружений должно быть большим".
Подоляк указал на большую длину фронта, поскольку его страна стремится отразить российские силы в нескольких направлениях, атакуя в нескольких направлениях.
Вся линия фронта составляет 1300 километров, а боевые действия ведутся на расстоянии от 600 до 800 километров
Нынешнюю военную обстановку он назвал сложной, поскольку интенсивность боевых действий не уменьшается, несмотря на климатические факторы.
Однако Россия за год не достигла существенного прогресса, отметил он.
Россия воюет массами, проведена скрытая мобилизация, много живой силы отправлено на фронт, много техники сосредоточено, и это все надо уничтожить
По его словам, он предполагает, что война будет продолжаться по планам президента России Владимира Путина, "пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории".
Подоляк сказал, что это потому, что "человек не идет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет соглашаться на мало. Это нонсенс".
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Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.
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