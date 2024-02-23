Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  53762 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  98476 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  139915 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  172777 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  170882 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  221983 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  253853 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  223331 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  230522 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234127 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк

Советник Президента Украины призвал союзников предоставить Украине больше оружия, чтобы напугать путина и российские элиты как единственные эффективные санкции и быстрее закончить войну.

Война •   •  4965 просмотра
Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк

Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий

Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.

Война •   •  5372 просмотра
Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий

Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 50 гривен "Единство спасает мир" в честь борьбы Украины за свободу и единство против российской агрессии.

Экономика •   •  3763 просмотра
Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"

СБУ идентифицировала и объявила подозрение полковнику фсб, который пытал людей в Волчанске во время оккупации

СБУ установила личность полковника фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и крышевал мародеров, которые вывозили краденое в россию.

Война •   •  4510 просмотра
СБУ идентифицировала и объявила подозрение полковнику фсб, который пытал людей в Волчанске во время оккупации

Правительство направило Агентству восстановления более 17 миллиардов на автомобильные дороги

Правительство Украины выделило Государственному агентству по реконструкции и развитию инфраструктуры более 17 миллиардов гривен на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Экономика •   •  4209 просмотра
Правительство направило Агентству восстановления более 17 миллиардов на автомобильные дороги

ЕС может снять санкции со словацкого гражданина, которого защищает Фицо - СМИ

ЕС планирует снять санкции со словацкого гражданина и двух российских бизнесменов.

Политика •   •  4440 просмотра
ЕС может снять санкции со словацкого гражданина, которого защищает Фицо - СМИ

российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА

Российская армия обстреливает позиции Вооруженных сил Украины около 2 000 раз в день из различных видов оружия в Донецкой области, где ежедневно происходит 80-120 боевых столкновений.

Война •   •  5767 просмотра
российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА

До пяти лет за решеткой: в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе

Польскому фермеру грозит до пяти лет заключения за то, что он во время использовал пророссийские лозунги и советский флаг во время акции протеста.

Политика •   •  4718 просмотра
До пяти лет за решеткой: в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе

Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16

Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.

Война •   •  7866 просмотра
Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16

Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС

Премьер-министр Шмыгаль встретился со своей датской коллегой Метте Фредериксен, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, внедрение реформ и интеграцию в ЕС, а также проведение бизнес-конференции между двумя странами.

Экономика •   •  7980 просмотра
Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС