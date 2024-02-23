Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк
Советник Президента Украины призвал союзников предоставить Украине больше оружия, чтобы напугать путина и российские элиты как единственные эффективные санкции и быстрее закончить войну.
Делегации Украины и Дании договорились провести двусторонний форум оборонных индустрий
Украинская и датская делегации договорились о проведении совместного двустороннего оборонно-промышленного форума с целью модернизации своих армий на основе уроков войны, которая продолжается в Украине.
Нацбанк ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"
Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 50 гривен "Единство спасает мир" в честь борьбы Украины за свободу и единство против российской агрессии.
СБУ идентифицировала и объявила подозрение полковнику фсб, который пытал людей в Волчанске во время оккупации
СБУ установила личность полковника фсб, который во время оккупации Харьковщины пытал людей и крышевал мародеров, которые вывозили краденое в россию.
Правительство направило Агентству восстановления более 17 миллиардов на автомобильные дороги
Правительство Украины выделило Государственному агентству по реконструкции и развитию инфраструктуры более 17 миллиардов гривен на развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
ЕС может снять санкции со словацкого гражданина, которого защищает Фицо - СМИ
ЕС планирует снять санкции со словацкого гражданина и двух российских бизнесменов.
российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА
Российская армия обстреливает позиции Вооруженных сил Украины около 2 000 раз в день из различных видов оружия в Донецкой области, где ежедневно происходит 80-120 боевых столкновений.
До пяти лет за решеткой: в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе
Польскому фермеру грозит до пяти лет заключения за то, что он во время использовал пророссийские лозунги и советский флаг во время акции протеста.
Разбитый на некоторые полугодия: Зеленский видел рабочий план по получению F-16
Президент Зеленский заявил, что Украина получит первую партию истребителей F-16 из Дании в этом году в соответствии с рабочим планом, который он видел.
Шмыгаль и премьер Дании обсудили имплементацию реформ и интеграцию Украины в ЕС
Премьер-министр Шмыгаль встретился со своей датской коллегой Метте Фредериксен, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, внедрение реформ и интеграцию в ЕС, а также проведение бизнес-конференции между двумя странами.