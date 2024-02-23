Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк

Советник Президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз призвал предоставить Украине оружие, ведь это единственные санкции, которые реально пугают как путина лично, так и властные элиты рф. Об этом Подоляк написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

"Единственные санкции, которые реально затрагивают/пугают как путина лично, так и властные элиты рф, - это оружие. Много оружия. Действительно большое количество оружия для Украины. Дальнобойное, противоракетное, противоморское вооружение. Остальное - выдумка, запоздалое осознание, хронизация процесса, затягивание войны, опасная иллюзия, что можно "отсидеться", - написал Подоляк.

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Ранее Подоляк призвал союзников предоставить больше оружия, учитывая текущее состояние боевых действий и длину фронта.