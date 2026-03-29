$43.8850.61
ukenru
Эксклюзив
12:02 • 2538 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
09:25 • 10644 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
07:21 • 18440 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 23667 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 42685 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 38539 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 34130 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 32415 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28620 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 25609 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Ким
Ольга Харлан
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
Актуальное
Техника
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
The Washington Post

В СБУ подтвердили дроновую атаку по нефтетерминалу "усть-луга" на Балтике

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Беспилотники ЦСО Альфа поразили ключевой морской порт рф в ленинградской области. На объекте зафиксированы серьезные повреждения и масштабный пожар.

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию

- отметил врио главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.

Напомним, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.

Предыдущие операции состоялись в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.

Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море — в порту "Приморск". В результате этих ударов зафиксированы пожары и поражения ряда цистерн.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина