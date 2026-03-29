В СБУ подтвердили дроновую атаку по нефтетерминалу "усть-луга" на Балтике

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Отмечается, что это ключевой морской порт РФ на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию - отметил врио главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

В результате сегодняшней атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.

Напомним, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море.

Предыдущие операции состоялись в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.

Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море — в порту "Приморск". В результате этих ударов зафиксированы пожары и поражения ряда цистерн.

