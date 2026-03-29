У СБУ підтвердили дронову атаку по нафтотерміналу "усть-луга" на Балтиці

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Зазначається, що це ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію - зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Нагадаємо, що СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі.

Попередні операції відбулись у тісній взаємодії з ГУР, ССО, СБС та ДПСУ.

Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували "бавовну" на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі — в порту "Приморськ". Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.

СБС знищили три РСЗВ Смерч та паливні бази окупантів - "Мадяр"