В Сан-Антонио застрелили актера сериала "Царь горы": подозревают бывшего соседа
Киев • УНН
Актера Джонатана Джосса застрелили возле его сгоревшего дома в Сан-Антонио. Подозреваемым является его бывший сосед, которого задержали, родственники говорят о гомофобном мотиве.
В Сан-Антонио в США застрелили Джонатана Джосса — актера сериала "Царь горы". Полиция задержала бывшего соседа погибшего, 56-летнего Сигфредо Альвареса Сеху. Его подозревают в убийстве. Семья Джосса заявляет о возможном гомофобном мотиве, однако официально эта версия пока не подтверждена, пишет УНН со ссылкой на NewsWeek.
Как сообщается, 59-летнего актера Джонатана Джосса застрелили в воскресенье вечером, 1 июня. Нападение произошло, когда актер вернулся проверить почту к своему дому в Сан-Антонио, который сгорел "после более двух лет угроз от людей из этого района".
По информации полиции, подозреваемым в убийстве является его бывший сосед — Сигфредо Альварес Сеха. Мужчину задержали в 19:05 1 июня и арестовали в 6:30 утра 2 июня.
В настоящее время его содержат в следственном изоляторе округа Бехар и инкриминируют тяжкое убийство первой степени. Залог установлен в размере 200 тысяч долларов.
Муж Джосса, Тристан Керн де Гонсалес, рассказал, что возле сгоревшего дома к супругам подошел Сеха, выкрикивая гомофобные оскорбления.
По словам Гонсалеса, нападавший достал пистолет и выстрелил в Джосса.
"Джонатан оттолкнул меня, спасая мою жизнь", — написал он в Facebook.
Тристан также отметил, что накануне трагедии они нашли на пепелище остатки одной из своих собак — череп и шлейку, размещенные демонстративно, что вызвало сильный эмоциональный срыв.
В полиции Сан-Антонио заявили, что пока не имеют доказательств, что убийство связано с сексуальной ориентацией жертвы. Однако заверили, что внимательно рассматривают все обстоятельства и при появлении новых фактов, готовы переквалифицировать дело.
В настоящее время Сигфредо Сеха ожидает судебного слушания.
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