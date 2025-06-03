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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 41416 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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У Сан-Антоніо застрелили актора серіалу "Цар гори": підозрюють колишнього сусіда

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Актора Джонатана Джосса застрелили біля його згорілого будинку в Сан-Антоніо. Підозрюваним є його колишній сусід, якого затримали, родичі кажуть про гомофобний мотив.

У Сан-Антоніо застрелили актора серіалу "Цар гори": підозрюють колишнього сусіда

У Сан-Антоніо в США застрелили Джонатана Джосса — актора серіалу "Цар гори". Поліція затримала колишнього сусіда загиблого, 56-річного Сігфредо Альвареса Сеху. Його підозрюють у вбивстві. Родина Джосса заявляє про можливий гомофобний мотив, однак офіційно ця версія поки не підтверджена, пише УНН із посиланням на NewsWeek.

Як повідомляється, 59-річного актора Джонатана Джосса застрелили у неділю ввечері, 1 червня. Напад стався, коли актор повернувся перевірити пошту до свого будинку в Сан-Антоніо, який згорів "після понад двох років погроз від людей з цього району".

За інформацією поліції, підозрюваним у вбивстві є його колишній сусід — Сігфредо Альварес Сеха. Чоловіка затримали о 19:05 1 червня та заарештували о 6:30 ранку 2 червня.

Наразі його утримують у слідчому ізоляторі округу Бехар й інкримінують тяжке вбивство першого ступеня. Заставу встановлено у розмірі 200 тисяч доларів.

Чоловік Джосса, Трістан Керн де Гонсалес, розповів, що біля згорілого будинку до подружжя підійшов Сеха, вигукуючи гомофобні образи.

За словами Гонсалеса, нападник дістав пістолет і вистрілив у Джосса.

"Джонатан відштовхнув мене, врятувавши моє життя", — написав він у Facebook.

Трістан також зазначив, що напередодні трагедії вони знайшли на згарищі залишки одного зі своїх собак — череп і шлейку, розміщені демонстративно, що спричинило сильний емоційний зрив.

У поліції Сан-Антоніо заявили, що наразі не мають доказів, що вбивство пов’язане із сексуальною орієнтацією жертви. Однак запевнили, що уважно розглядають усі обставини і при появі нових фактів, готові перекваліфікувати справу.

Наразі Сігфредо Сеха чекає на судове слухання.

У Мексиці під час прямого ефіру в TikTok застрелили 23-річну б’юті-блогерку 16.05.25, 09:49 • 5467 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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