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У Мексиці під час прямого ефіру в TikTok застрелили 23-річну б’юті-блогерку

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

У Мексиці розслідують вбивство 23-річної Валерії Маркес. Її застрелили під час прямої трансляції в TikTok у салоні краси, де вона працювала.

У Мексиці під час прямого ефіру в TikTok застрелили 23-річну б’юті-блогерку

У Мексиці розслідують вбивство 23-річної б’юті-блогерки Валерії Маркес, яку застрелили під час прямої трансляції в TikTok. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Місцева влада заявляє, що смерть 23-річної Валерії Маркес розслідують як можливий феміцид - убивство жінок або дівчаток за ознакою статі.

"Ведеться розслідування, щоб спочатку знайти винних і мотиви ситуації, що склалася", - заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

"Ми висловлюємо солідарність її родині", - додала вона.

За інформацією, Маркес була вбита у вівторок у салоні краси, де вона працювала. За словами прокурора, у приміщення зайшов невідомий чоловік і здійснив смертельні постріли. Імʼя підозрюваного не назвали.

За кілька секунд до інциденту Маркес помітили, як у своїй трансляції в TikTok вона сиділа за столом із м'якою іграшкою в руках. Було чутно, як вона сказала: "Вони йдуть", а потім голос на задньому плані запитав: "Гей, Вейл?"

"Так", - відповів Маркес, перш ніж вимкнути звук під час трансляції.

Через кілька секунд її застрелили. Після цього, як пише ЗМІ, якийсь чоловік підняв її телефон, і його обличчя ненадовго показалося в прямій трансляції, перш ніж вона закінчилася.

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За даними новинного видання El Financiero, медики, які прибули на місце події, підтвердили, що жінка померла від вогнепальних поранень у голову і груди.

Маркес, у якої було майже 200 000 підписників в Instagram і TikTok, раніше в прямому ефірі сказала, що хтось прийшов у салон, коли її не було, з "дорогим подарунком", щоб передати їй. Маркес, яка виглядала стурбованою, сказала, що не збирається чекати на повернення цієї людини.

"Наразі жодних звинувачень проти конкретних осіб не пред'явлено", - йдеться в заяві прокуратури.

Шейнбаум повідомила, що кабінет безпеки Мексики, до складу якого входять високопоставлені міністри, спільно з прокурорами працює над розкриттям справи про вбивство.

За останніми даними Економічної комісії ООН для Латинської Америки і Карибського басейну, Мексика ділить із Парагваєм, Уругваєм і Болівією четверте місце за рівнем феміциду в Латинській Америці і Карибському басейні: у 2023 році на кожні 100 000 жінок припадало 1,3 таких випадки смерті.

Нагадаємо

Раніше CNN повідомляв, що у мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, і ще троє — поранено.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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