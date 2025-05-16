У Мексиці під час прямого ефіру в TikTok застрелили 23-річну б’юті-блогерку
Київ • УНН
У Мексиці розслідують вбивство 23-річної Валерії Маркес. Її застрелили під час прямої трансляції в TikTok у салоні краси, де вона працювала.
У Мексиці розслідують вбивство 23-річної б’юті-блогерки Валерії Маркес, яку застрелили під час прямої трансляції в TikTok. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Місцева влада заявляє, що смерть 23-річної Валерії Маркес розслідують як можливий феміцид - убивство жінок або дівчаток за ознакою статі.
"Ведеться розслідування, щоб спочатку знайти винних і мотиви ситуації, що склалася", - заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум.
"Ми висловлюємо солідарність її родині", - додала вона.
За інформацією, Маркес була вбита у вівторок у салоні краси, де вона працювала. За словами прокурора, у приміщення зайшов невідомий чоловік і здійснив смертельні постріли. Імʼя підозрюваного не назвали.
За кілька секунд до інциденту Маркес помітили, як у своїй трансляції в TikTok вона сиділа за столом із м'якою іграшкою в руках. Було чутно, як вона сказала: "Вони йдуть", а потім голос на задньому плані запитав: "Гей, Вейл?"
"Так", - відповів Маркес, перш ніж вимкнути звук під час трансляції.
Через кілька секунд її застрелили. Після цього, як пише ЗМІ, якийсь чоловік підняв її телефон, і його обличчя ненадовго показалося в прямій трансляції, перш ніж вона закінчилася.
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За даними новинного видання El Financiero, медики, які прибули на місце події, підтвердили, що жінка померла від вогнепальних поранень у голову і груди.
Маркес, у якої було майже 200 000 підписників в Instagram і TikTok, раніше в прямому ефірі сказала, що хтось прийшов у салон, коли її не було, з "дорогим подарунком", щоб передати їй. Маркес, яка виглядала стурбованою, сказала, що не збирається чекати на повернення цієї людини.
"Наразі жодних звинувачень проти конкретних осіб не пред'явлено", - йдеться в заяві прокуратури.
Шейнбаум повідомила, що кабінет безпеки Мексики, до складу якого входять високопоставлені міністри, спільно з прокурорами працює над розкриттям справи про вбивство.
За останніми даними Економічної комісії ООН для Латинської Америки і Карибського басейну, Мексика ділить із Парагваєм, Уругваєм і Болівією четверте місце за рівнем феміциду в Латинській Америці і Карибському басейні: у 2023 році на кожні 100 000 жінок припадало 1,3 таких випадки смерті.
Нагадаємо
Раніше CNN повідомляв, що у мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, і ще троє — поранено.