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В Мексике во время прямого эфира в TikTok застрелили 23-летнюю бьюти-блогершу

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

В Мексике расследуют убийство 23-летней Валерии Маркес. Ее застрелили во время прямой трансляции в TikTok в салоне красоты, где она работала.

В Мексике во время прямого эфира в TikTok застрелили 23-летнюю бьюти-блогершу

В Мексике расследуют убийство 23-летней бьюти-блогерки Валерии Маркес, которую застрелили во время прямой трансляции в TikTok. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Местные власти заявляют, что смерть 23-летней Валерии Маркес расследуют как возможный фемицид - убийство женщин или девочек по признаку пола.

"Ведется расследование, чтобы сначала найти виновных и мотивы сложившейся ситуации", - заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Мы выражаем солидарность ее семье", - добавила она.

По информации, Маркес была убита во вторник в салоне красоты, где она работала. По словам прокурора, в помещение вошел неизвестный мужчина и совершил смертельные выстрелы. Имя подозреваемого не назвали.

За несколько секунд до инцидента Маркес заметили, как в своей трансляции в TikTok она сидела за столом с мягкой игрушкой в руках. Было слышно, как она сказала: "Они идут", а потом голос на заднем плане спросил: "Эй, Вейл?"

"Да", - ответил Маркес, прежде чем выключить звук во время трансляции.

Через несколько секунд ее застрелили. После этого, как пишет СМИ, какой-то мужчина поднял ее телефон, и его лицо ненадолго показалось в прямой трансляции, прежде чем она закончилась.

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По данным новостного издания El Financiero, медики, прибывшие на место происшествия, подтвердили, что женщина умерла от огнестрельных ранений в голову и грудь.

Маркес, у которой было почти 200 000 подписчиков в Instagram и TikTok, ранее в прямом эфире сказала, что кто-то пришел в салон, когда ее не было, с "дорогим подарком", чтобы передать ей. Маркес, которая выглядела обеспокоенной, сказала, что не собирается ждать возвращения этого человека.

"В настоящее время никаких обвинений против конкретных лиц не предъявлено", - говорится в заявлении прокуратуры.

Шейнбаум сообщила, что кабинет безопасности Мексики, в состав которого входят высокопоставленные министры, совместно с прокурорами работает над раскрытием дела об убийстве.

По последним данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, Мексика делит с Парагваем, Уругваем и Боливией четвертое место по уровню фемицида в Латинской Америке и Карибском бассейне: в 2023 году на каждые 100 000 женщин приходилось 1,3 таких случая смерти.

Напомним

Ранее CNN сообщал, что в мексиканском штате Веракрус застрелили кандидатку на должность мэра города Текстистепек Есению Лару Гутьеррес. В результате нападения погибли еще трое людей, и еще трое — ранены.

Алина Волянская

Алина Волянская

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