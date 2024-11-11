В ряде регионов экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
По указанию Укрэнерго в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются превентивные отключения света. Ограничения вводятся в экстренном порядке.
В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются превентивные экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник утром, пишет УНН.
Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света
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