В ряде областей рф, в частности в городе энгельс, ограничили мобильный интернет "из-за угрозы дронов"
Киев • УНН
Власти рф ограничили работу мобильного интернета в саратовской области, в частности в городах саратов и энгельс. Это объясняется мерами безопасности из-за возможных провокаций с использованием беспилотников.
Ранее подобные ограничения, кроме саратовской области, также были введены в Ярославской области россии. Власти рф объясняют это как меры "в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Работу мобильного интернета ограничили в саратовской области. По данным сми, на перебои с мобильным интернетом жалуются жители саратова и энгельса. в целях безопасности. Глава саратовского региона рф роман бусаргин в своем Telegram-канале заявил следующее:
Уважаемые жители! Прошу с пониманием относиться к временным ограничениям присутствия интернета. Это необходимо для безопасности
Ранее ограничение было установлено в ярославской области россии.
Напомним
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