В ряде областей рф, в частности в городе энгельс, ограничили мобильный интернет "из-за угрозы дронов"

Ранее подобные ограничения, кроме саратовской области, также были введены в Ярославской области россии. Власти рф объясняют это как меры "в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Работу мобильного интернета ограничили в саратовской области. По данным сми, на перебои с мобильным интернетом жалуются жители саратова и энгельса. в целях безопасности. Глава саратовского региона рф роман бусаргин в своем Telegram-канале заявил следующее:

Уважаемые жители! Прошу с пониманием относиться к временным ограничениям присутствия интернета. Это необходимо для безопасности - написал он.

Ранее ограничение было установлено в ярославской области россии.

Напомним

Обнародованы спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки украинскими дронами 1 июня. Зафиксированы повреждения по меньшей мере четырех боевых самолетов.

В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 12 ракет.

Ночью 2 июня россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы ПВО обезвредили 52 вражеские цели на востоке, юге и севере страны, зафиксировано попадание в 12 локациях.