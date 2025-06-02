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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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В ряде областей рф, в частности в городе энгельс, ограничили мобильный интернет "из-за угрозы дронов"

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Власти рф ограничили работу мобильного интернета в саратовской области, в частности в городах саратов и энгельс. Это объясняется мерами безопасности из-за возможных провокаций с использованием беспилотников.

В ряде областей рф, в частности в городе энгельс, ограничили мобильный интернет "из-за угрозы дронов"

Ранее подобные ограничения, кроме саратовской области, также были введены в Ярославской области россии. Власти рф объясняют это как меры "в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Работу мобильного интернета ограничили в саратовской области. По данным сми, на перебои с мобильным интернетом жалуются жители саратова и энгельса. в целях безопасности. Глава саратовского региона рф роман бусаргин в своем Telegram-канале заявил следующее:

Уважаемые жители! Прошу с пониманием относиться к временным ограничениям присутствия интернета. Это необходимо для безопасности

- написал он.

Ранее ограничение было установлено в ярославской области россии. 

Напомним

Обнародованы спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки украинскими дронами 1 июня. Зафиксированы повреждения по меньшей мере четырех боевых самолетов.

В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 12 ракет.

Ночью 2 июня россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы ПВО обезвредили 52 вражеские цели на востоке, юге и севере страны, зафиксировано попадание в 12 локациях.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Калибр (семейство ракет)
Черное море
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