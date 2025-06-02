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рф атакувала Україну 3 балістичними та 1 крилатою ракетами, 80 безпілотниками: знешкоджено 52 дрони

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Вночі 2 червня росія атакувала Україну ракетами та дронами. Сили ППО знешкодили 52 ворожі цілі на сході, півдні та півночі країни, зафіксовано влучання у 12 локаціях.

рф атакувала Україну 3 балістичними та 1 крилатою ракетами, 80 безпілотниками: знешкоджено 52 дрони

росія вночі випустила по Україні 3 балістичні та одну крилату ракети та 80 безпілотників, 52 дрони знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 червня ворог атакував 84-ма засобами повітряного нападу: 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф; 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф; 1 крилатою ракетою Іскандер-К із Брянської обл. - рф.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни: 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами ураження, 37 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - сказано у повідомленні.

Найбільше боїв на Покровському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу02.06.25, 08:35 • 1278 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Харківська область
Чернігівська область
Військово-повітряні сили України
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