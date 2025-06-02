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рф атаковала Украину 3 баллистическими и 1 крылатой ракетами, 80 беспилотниками: обезврежено 52 дрона

Киев • УНН

 • 606 просмотра

В ночь на 2 июня россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы ПВО обезвредили 52 вражеские цели на востоке, юге и севере страны, зафиксированы попадания в 12 локациях.

рф атаковала Украину 3 баллистическими и 1 крылатой ракетами, 80 беспилотниками: обезврежено 52 дрона

россия ночью выпустила по Украине 3 баллистические и одну крылатую ракеты и 80 беспилотников, 52 дрона обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 июня враг атаковал 84-мя средствами воздушного нападения: 80 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф; 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф; 1 крылатой ракетой Искандер-К из Брянской обл. - рф.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локационно утрачены/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - сказано в сообщении.

Больше всего боев на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба02.06.25, 08:35 • 898 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Военно-воздушные силы Украины
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Херсонская область
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