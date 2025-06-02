Больше всего боев на Покровском и Лиманском направлениях: карта от Генштаба

Почти половина из 146 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 2 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 66 авиационных ударов, применил восемь ракет и 115 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5854 обстрела, из них 104 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3634 дроны-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

На Сиверском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дылеевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного.

На Ореховском направлении вблизи Степового захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть - из реактивных систем залпового огня, совершил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб", - сказано в сводке.

Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ