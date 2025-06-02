У низці областей рф, зокрема у місті енгельс, обмежили мобільний інтернет "через загрозу дронів"
Київ • УНН
Влада рф обмежила роботу мобільного інтернету в саратовській області, зокрема у містах саратов та енгельс. Це пояснюється заходами безпеки через можливі провокації з використанням безпілотників.
Раніше подібні обмеження, крім саратовської області, також були введені в Ярославській області росії. Влада рф пояснює це як заходи "у зв'язку з можливими провокаціями з використанням безпілотників".
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Роботу мобільного інтернету обмежили в саратовській області. За даними змі, на перебої з мобільним інтернетом скаржаться жителі саратова та енгельса. задля безпеки. Глава саратовського регіону рф роман бусаргін у своєму Telegram-каналі заявив наступне:
Шановні жителі! Прошу з розумінням ставитися до тимчасових обмежень присутності інтернету. Це необхідно для безпеки
Раніше обмеження було встановлено у ярославській області росії.
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