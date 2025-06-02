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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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У низці областей рф, зокрема у місті енгельс, обмежили мобільний інтернет "через загрозу дронів"

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Влада рф обмежила роботу мобільного інтернету в саратовській області, зокрема у містах саратов та енгельс. Це пояснюється заходами безпеки через можливі провокації з використанням безпілотників.

У низці областей рф, зокрема у місті енгельс, обмежили мобільний інтернет "через загрозу дронів"

Раніше подібні обмеження, крім саратовської області, також були введені в Ярославській області росії. Влада рф пояснює це як заходи "у зв'язку з можливими провокаціями з використанням безпілотників".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Роботу мобільного інтернету обмежили в саратовській області. За даними змі, на перебої з мобільним інтернетом скаржаться жителі саратова та енгельса. задля безпеки. Глава саратовського регіону рф роман бусаргін у своєму Telegram-каналі заявив наступне:

Шановні жителі! Прошу з розумінням ставитися до тимчасових обмежень присутності інтернету. Це необхідно для безпеки

- написав він.

Раніше обмеження було встановлено у ярославській області росії. 

Нагадаємо

Оприлюднено супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки українськими дронами 1 червня. Зафіксовано пошкодження щонайменше чотирьох бойових літаків.

В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 12 ракет.

Вночі 2 червня росія атакувала Україну ракетами та дронами. Сили ППО знешкодили 52 ворожі цілі на сході, півдні та півночі країни, зафіксовано влучання у 12 локаціях.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
«Калібр» (сімейство ракет)
Чорне море
Україна
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