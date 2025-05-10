В Румынии состоялись митинги в поддержку ЕС накануне выборов: подробности
Киев • УНН
Тысячи людей вышли на улицы Бухареста и других городов, требуя от властей соблюдения проевропейского курса. Митингующие скандировали лозунги в поддержку Европы.
В пятницу, 09 мая, в Румынии прошли многолюдные митинги в поддержку европейского курса. Люди вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Как пишет информагентство, в преддверии второго тура президентских выборов участники митингов требовали от властей соблюдения проевропейского курса.
По данным Reuters, в Бухаресте около 15 тысяч человек приняли участие в митинге. Держа в руках флаги Евросоюза и Румынии, участники выкрикивали лозунги: "россия, помни - Румыния не твоя" и "Мы хотим, чтобы наша страна шла вперед, а не назад".
Также демонстранты скандировали: "Европа-Европа", "Я хочу быть гражданином на европейском пути", "Румыния, не забывай, Европа - твой дом".
Напомним
По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии предоставленную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он потребует компенсации за участие в военных действиях.
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