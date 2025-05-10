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У Румунії відбулися мітинги на підтримку ЄС напередодні виборів: подробиці

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Тисячі людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст, вимагаючи від влади дотримання проєвропейського курсу. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Європи.

У Румунії відбулися мітинги на підтримку ЄС напередодні виборів: подробиці

У п'ятницю, 09 травня, в Румунії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку європейського курсу. Люди вийшли на вулиці Бухареста та інших великих міст країни. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише інформагенція, напередодні другого туру президентських виборів учасники мітингів вимагали від влади дотримання проєвропейського курсу.

За даними Reuters, у Бухаресті близько 15 тисяч людей взяли участь у мітингу. Тримаючи в руках прапори Євросоюзу та Румунії учасники вигукували гасла: "росіє, пам’ятай - Румунія не твоя" та "Ми прагнемо, щоб наша країна йшла вперед, а не назад". 

Також демонстранти скандували: "Європа-Європа", "Я хочу бути громадянином на європейському шляху", "Румуніє, не забувай, Європа - твій дім".

Нагадаємо

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан. 

Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.

Переможець першого туру виборів президента Румунії зробив заяву щодо війни в Україні05.05.25, 22:02 • 20804 перегляди

Віта Зеленецька

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