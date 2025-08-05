$41.790.03
48.350.70
ukenru
10:24 • 2958 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 5094 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 5174 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
06:28 • 17535 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 49291 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 93898 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 78343 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 126904 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 156427 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 84514 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
54%
752мм
Популярные новости
российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW5 августа, 01:21 • 10417 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 32149 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 22593 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 18949 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда06:57 • 30456 просмотра
публикации
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 2938 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 49274 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 93885 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 126891 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 156415 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 35214 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 58156 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 52266 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 56981 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 359930 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс

В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак

Киев • УНН

 • 5256 просмотра

В российских ударных дронах, в частности «Шахедах», обнаружены индийские компоненты. Руководитель ОП Ермак отмечает необходимость лишить Россию возможности получать компоненты из других стран.

В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак

В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во вторник в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань

- написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул: "Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев". "Также покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру", - отметил Ермак.

Напомним

Ранее СБУ обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках "Герань", которыми россияне атаковали Киев.

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Служба безопасности Украины
Андрій Єрмак
Украина
Киев