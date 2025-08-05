В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
Киев • УНН
В российских ударных дронах, в частности «Шахедах», обнаружены индийские компоненты. Руководитель ОП Ермак отмечает необходимость лишить Россию возможности получать компоненты из других стран.
В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во вторник в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань
Руководитель ОП подчеркнул: "Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев". "Также покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру", - отметил Ермак.
Напомним
Ранее СБУ обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках "Герань", которыми россияне атаковали Киев.