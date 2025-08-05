У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
Київ • УНН
В російських ударних дронах, зокрема «Шахедах», виявлено індійські компоненти. Керівник ОП Єрмак наголошує на необхідності позбавити Росію можливості отримувати компоненти з інших країн.
У російських ударних дронах виявлено індійські компоненти, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок у Telegram, пише УНН.
На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань
Керівник ОП наголосив: "Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців". "Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо
Раніше СБУ виявила компоненти китайського виробництва у безпілотниках "Герань", якими росіяни атакували Київ.