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The New York Times

У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак

Київ • УНН

 • 11423 перегляди

В російських ударних дронах, зокрема «Шахедах», виявлено індійські компоненти. Керівник ОП Єрмак наголошує на необхідності позбавити Росію можливості отримувати компоненти з інших країн.

У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак

У російських ударних дронах виявлено індійські компоненти, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок у Telegram, пише УНН.

На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань

- написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив: "Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців". "Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Раніше СБУ виявила компоненти китайського виробництва у безпілотниках "Герань", якими росіяни атакували Київ.

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
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Андрій Єрмак
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