В России создают "суверенный" ИИ с проверкой на "традиционные ценности" - ЦПД

В России начали разработку «суверенного» искусственного интеллекта, который должен быть «правильным» и соответствовать определённым государством «традиционным духовно-нравственным ценностям». Критерии для проверки модели планируют разработать ФСБ России совместно с Минцифры РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Украины при СНБО, передаёт УНН.

В России взялись за создание «суверенного» искусственного интеллекта с правильными ценностями. Разработчикам придётся позаботиться о том, чтобы модель ИИ соответствовала российским «традиционным духовно-нравственным ценностям». Критерии для проверки того, насколько «правильно» думает машина, разработают репрессивный российский орган ФСБ совместно с Минцифры РФ

По информации ЦПД, ранее в РФ уже заявляли о намерении создать собственный ИИ. В частности, речь шла об обучении системы на трудах Достоевского, Дугина и других идеологических авторов. Российские власти заявляли, что стране нужна модель, которая не будет ориентироваться на «чужие западные ценности».

В то же время, по имеющимся данным, россияне всё же продолжают активно пользоваться западными технологиями, которые одновременно призывают запрещать.

В российском понимании «суверенное» всё чаще означает не своё, а то, что можно полностью контролировать. Путин уже подписал закон о регулировании ИИ в РФ. Теперь российский искусственный интеллект должен быть не только «своим», но и идеологически правильным. Именно такая модель может стать национальной и удобно вписаться в так называемый суверенный российский интернет, когда государство определяет, какие ресурсы могут быть доступны гражданам, а какие — нет