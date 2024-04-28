В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

С 1 ноября в россии начнут рассылать электронные повестки и ограничивать военнообязанным выезд из страны. Об этом пишет российское издание "Медуза", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 27 апреля правительство россии опубликовало постановление о правилах работы двух электронных баз данных - единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток. Этот документ в рф якобы ждали с весны 2023 года, когда в россии приняли поправки об электронных повестках.

Реестр воинского учета заработает с 1 ноября 2024 года. В нем будут храниться подробные отчеты о военнообязанных. Сообщение о попадании в реестр и все изменения в нем (например, об отправке повестки) будут поступать на "Госуслуги" - пишет издание.

Повестки будут размещаться в реестре. После чего военнообязанный получит уведомление на "Госуслугах" (одновременно ему отправят бумажную повестку). Не позднее чем через семь дней повестка будет считаться врученной - и автоматически россиянам начнут вводить связанные с ней запреты.

Как сообщается, первый запрет - на выезд из россии - начнет действовать сразу после того, как повестка будет считаться врученной.

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Если российский призывник не придет в военкомат в течение 20 дней, ему также запретят регистрировать ИП, становиться самозанятым, проводить операции с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.

"Медза" отмечает, что сейчас военнообязанные могут выезжать из россии, поскольку у военкоматов и пограничной службы нет канала обмена информацией. С запуском реестра те, кому прислали повестку, не смогут покинуть страну до явки в военкомат. Еще они не смогут оформить загранпаспорт.

Если же российский военнообязанный захочет изменить свои данные в реестре воинского учета, военкомат будет их проверять. До окончания проверки информация, поданная военнообязанным, будет считаться недостоверной.

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