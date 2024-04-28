В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  128427 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  112365 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  154388 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144841 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140096 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125335 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  92353 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84145 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153848 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168315 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В России с 1 ноября услышат рассылать электронные повестки и ограничат выезд военнослужащих из страны.

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В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

Старый знак станции "Пушкинская" снят в харьковском метрополитене в рамках дерусификации.

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В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

Представители всех континентов примут участие в инаугурационном саммите мира в июне, направленном на то, чтобы проложить путь к справедливому миру и заставить россию соблюдать международные законы и конвенции.

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"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

В Запорожье снова прогремел взрыв

Еще один взрыв произошел в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога.

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В Запорожье снова прогремел взрыв

Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.

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Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Во время ракетной атаки 27 апреля россияне повредили систему транспортировки природного газа - Минэнерго

россияне повредили энергетические объекты и систему транспортировки природного газа на западе страны во время массированной ракетной атаки 27 апреля.

Война •   •  9346 просмотра
Во время ракетной атаки 27 апреля россияне повредили систему транспортировки природного газа - Минэнерго

Поляки блокируют только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская": пропускают около 80 грузовиков в сутки

Через единственный заблокированный пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская" на украинско-польской границе проезжает около 80 грузовиков в день.

Общество •   •  8759 просмотра
Поляки блокируют только один пункт пропуска "Гребенное-Рава-Русская": пропускают около 80 грузовиков в сутки

На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, неизвестные уничтожили два тепловоза в россии, один в оренбурге, а другой во владикавказе, что снизило военно-логистические возможности врага.

Война •   •  9504 просмотра
На россии неизвестные уничтожили два тепловоза - ГУР

Поднятие цен на электричество в 2023 году дало возможность пройти этот отопительный сезон - Минэнерго

В 2023 году небольшое повышение тарифов на электроэнергию обеспечило дополнительные 3 ГВт мощности, что позволило Украине стабилизировать систему и безопасно пройти отопительный сезон.

Экономика •   •  9667 просмотра
Поднятие цен на электричество в 2023 году дало возможность пройти этот отопительный сезон - Минэнерго

В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа

Во время ночной атаки на Украину россияне использовали неизвестные беспилотники, вероятно, с разведывательной целью.

Война •   •  12112 просмотра
В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа