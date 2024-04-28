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У росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки та обмежать виїзд з країни чоловікам

У росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки та обмежать виїзд з країни чоловікам

Київ • УНН

 • 22672 перегляди

У росії з 1 листопада почуть розсилати електронні повістки та обмежать виїзд військовослужбовців з країни.

З 1 листопада в росії почнуть розсилати електронні повістки й обмежуватимуть військовозобов'язаним виїзд із країни.  Про це пише  російське видання "Медуза", передає УНН

Деталі

Як пише видання, 27 квітня уряд росії опублікував постанову про правила роботи двох електронних баз даних - єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток. На цей документ у рф нібито чекали з весни 2023 року, коли в росії ухвалили поправки про електронні повістки.

 Реєстр військового обліку запрацює з 1 листопада 2024 року. У ньому зберігатимуться докладні звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому (наприклад, про надсилання повістки) надходитимуть на "Держпослуги"

- пише видання.

 Повістки розміщуватимуться в реєстрі. Після чого військовозобов'язаний отримає повідомлення на "Держпослугах" (одночасно йому відправлять паперову повістку). Не пізніше ніж через сім днів повістку вважатимуть врученою - і автоматично росіянам почнуть вводити пов'язані з нею заборони.

Як повідомляється, перша заборона - на виїзд із росії - почне діяти одразу після того, як повістку вважатимуть врученою.  

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Якщо російський призовник не прийде до військкомату протягом 20 днів, йому також заборонять реєструвати ІП, ставати самозайнятим, проводити операції з нерухомістю, керувати автомобілем і брати кредити.

"Медза" зазначає, що зараз військовозобов'язані можуть виїжджати з росії, оскільки у військкоматів і прикордонної служби немає каналу обміну інформацією. Із запуском реєстру ті, кому надіслали повістку, не зможуть покинути країну до явки у військкомат. Ще вони не зможуть оформити закордонний паспорт. 

Якщо ж російський військовозобов'язаний захоче змінити свої дані в реєстрі військового обліку, військкомат буде їх перевіряти. До закінчення перевірки інформація, подана військовозобов'язаним, вважатиметься недостовірною. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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