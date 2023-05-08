Окупанти на Луганщині планують табори для чоловіків призивного віку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У разі примусової евакуації з окупованих територій здатних воювати чоловіків загарбники не пропускатимуть, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Окупаційна влада так званої "лнр" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових рф", - повідомив Лисогор.
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Також Лисогор повідомив, що наземної активності росіян протягом минулої доби на Луганщині помічено не було – на цьому напрямку ворог атакував лише південніше Білогорівки, а саме поблизу Спірного.
"Утім, противник не припиняє ані артилерійський, ані авіаційний тиск на населені пункти, що розташовані по лінії фронту. Б’є з реактивних систем залпового вогню, атакує з повітря, про що свідчать чергові авіаудари по Білогорівці. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка", - вказав голова ОВА.
"Водночас в тилу вдається відслідковувати дії ворога. Це дозволило на наших напрямках фронту знищити ще одну російську станцію для далекого візуального спостереження "Муром-М", що автономно виглядає живу силу та техніку", - зазначив Лисогор.
Нагадаємо
На захоплених територіях Луганської області російські окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків.