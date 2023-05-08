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Окупанти на Луганщині планують табори для чоловіків призивного віку - ОВА

Окупанти на Луганщині планують табори для чоловіків призивного віку - ОВА

Київ • УНН

 • 771601 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У разі примусової евакуації з окупованих територій здатних воювати чоловіків загарбники не пропускатимуть, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Окупаційна влада так званої "лнр" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призивного віку. Вони туди потраплятимуть у разі примусової евакуації населення та втечі колаборантів із захоплених територій. Чоловіків відокремлюватимуть від рідні і передаватимуть у підпорядкування військових рф", - повідомив Лисогор.

Деталі

Також Лисогор повідомив, що наземної активності росіян протягом минулої доби на Луганщині помічено не було – на цьому напрямку ворог атакував лише південніше Білогорівки, а саме поблизу Спірного.

"Утім, противник не припиняє ані артилерійський, ані авіаційний тиск на населені пункти, що розташовані по лінії фронту. Б’є з реактивних систем залпового вогню, атакує з повітря, про що свідчать чергові авіаудари по Білогорівці. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка", - вказав голова ОВА.

"Водночас в тилу вдається відслідковувати дії ворога. Це дозволило на наших напрямках фронту знищити ще одну російську станцію для далекого візуального спостереження "Муром-М", що автономно виглядає живу силу та техніку", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо

На захоплених територіях Луганської області російські окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків.

Українські Національні Новини

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