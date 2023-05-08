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Оккупанты в Луганской области планируют лагеря для мужчин призывного возраста - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В случае принудительной эвакуации с оккупированных территорий способных воевать мужчин захватчики не будут пропускать, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Оккупационные власти так называемой "лнр" получили приказ формировать специальные лагеря для мужчин призывного возраста. Они туда будут попадать в случае принудительной эвакуации населения и бегства коллаборантов с захваченных территорий. Мужчин будут отделять от родных и передавать в подчинение военных рф", - сообщил Лысогор.

Детали

Также Лысогор сообщил, что наземной активности россиян за прошедшие сутки в Луганской области замечено не было – на этом направлении враг атаковал только южнее Белогоровки, а именно вблизи Спорного.

"Впрочем, противник не прекращает ни артиллерийское, ни авиационное давление на населенные пункты, расположенные по линии фронта. Бьет из реактивных систем залпового огня, атакует с воздуха, о чем свидетельствуют очередные авиаудары по Белогоровке. Артиллерийским и минометным обстрелам в очередной раз подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка", - указал глава ОВА.

"В то же время в тылу удается отслеживать действия врага. Это позволило на наших направлениях фронта уничтожить еще одну российскую станцию для дальнего визуального наблюдения "Муром-М", автономно выглядящую живую силу и технику", - отметил Лысогор.

Напомним

На захваченных территориях Луганской области российские оккупанты срочно ставят на воинский учет подростков.

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