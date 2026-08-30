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В России бастуют шахтёры, которым почти год не платят зарплату

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Шахтёрам компании «Северный Кузбасс» с октября 2025 года не выплатили более 500 млн рублей. Угольная отрасль региона переживает кризис.

В России бастуют шахтёры, которым почти год не платят зарплату

В Кемеровской области РФ более 1,7 тыс. шахтёров компании "Северный Кузбасс" заявили о почти годовой невыплате зарплат. Задолженность перед работниками превысила 500 млн рублей, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Работники записали видеообращение к кандидатам в депутаты Госдумы РФ. По их словам, зарплату они не получают с октября 2025 года, а обещания губернатора Кемеровской области Ильи Середюка ситуацию не изменили.

Мы не просим милостыню, мы требуем заработанное нами тяжёлым шахтёрским трудом

– заявили горняки.

В мае 2026 года российский Следственный комитет сообщал, что долг предприятия превысил 256 млн рублей. По версии следствия, руководитель компании Станислав Лупий направлял предназначенные для зарплат средства на счета подконтрольных компаний и выписывал премии руководству.

Угольная отрасль РФ в кризисе

По словам губернатора Кемеровской области, 80% угольных предприятий региона работают в убыток. В Кузбассе уже закрыли 18 предприятий, а добыча угля упала до уровня 2011 года.

Среди причин кризиса российские власти называют санкции, проблемы со сбытом, рост себестоимости и железнодорожных тарифов. Кузбасс обеспечивает около половины всей добычи угля в России.

россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"30.08.26, 13:49 • 30582 просмотра

Степан Гафтко

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