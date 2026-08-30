У росії страйкують шахтарі, яким майже рік не платять зарплати
Київ • УНН
Шахтарям компанії «северный кузбасс» із жовтня 2025 року не виплатили понад 500 млн рублів. Вугільна галузь регіону переживає кризу.
У кемеровській області рф понад 1,7 тис. шахтарів компанії "северный кузбасс" заявили про майже річну невиплату зарплат. Заборгованість перед працівниками перевищила 500 млн рублів, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Працівники записали відеозвернення до кандидатів у депутати держдуми рф. За їхніми словами, зарплату вони не отримують із жовтня 2025 року, а обіцянки губернатора кемеровської області іллі середюка ситуацію не змінили.
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У травні 2026 року російський Слідчий комітет повідомляв, що борг підприємства перевищив 256 млн рублів. За версією слідства, керівник компанії станіслав лупій спрямовував призначені для зарплат кошти на рахунки підконтрольних компаній та виписував премії керівництву.
Вугільна галузь рф у кризі
За словами губернатора кемеровської області, 80% вугільних підприємств регіону працюють зі збитками. У кузбасі вже закрили 18 підприємств, а видобуток вугілля впав до рівня 2011 року.
Серед причин кризи російська влада називає санкції, проблеми зі збутом, зростання собівартості та залізничних тарифів. кузбас забезпечує близько половини всього видобутку вугілля в росії.
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