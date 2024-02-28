В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

По меньшей мере девять человек погибли и шестеро получили ранения в результате полицейских операций в малообеспеченных районах бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает местная полиция, передает УНН.

Детали

Действия во вторник утром были направлены против районов, контролируемых наркомсетью Красного командования в нескольких районах к северу от Рио.

Полиция в Рио заявила, что во время операции в среду в районе Пенха на них напали вооруженные нападавшие. Полиция сообщила, что девять предполагаемых гангстеров были убиты, а один офицер был госпитализирован.

Неравномерное количество погибших стало обычным явлением во время рейдов в Рио, что побудило критиков обвинять полицию в применении чрезмерной силы или даже в несудебных казнях. По меньшей мере 29 человек погибли во время операции 2021 года в охваченных бандами трущобах Жакарезиньо в Рио, а только один офицер полиции потерял жизнь.

Количество убийств полицейских в Рио возросло во время президентства бывшего президента Жаира Болсонару, ультраправого бывшего капитана армии, который пользовался широкой поддержкой среди полиции. Болсонару, который годами представлял Рио в качестве федерального законодателя, стремился усилить правовую защиту для полицейских, которые убивают на работе, и сказал, что преступники должны "умирать, как тараканы".

Президент Луис Инасио Лула да Силва, победивший Болсонару во время прошлогоднего голосования, давно критиковал поддержку своего предшественника полиции, которая убивает.

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