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В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 00:30  •  3545 просмотра

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Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.

 По меньшей мере девять человек погибли и шестеро получили ранения в результате полицейских операций в малообеспеченных районах бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает местная полиция, передает УНН.

 Детали

Действия во вторник утром были направлены против районов, контролируемых наркомсетью Красного командования в нескольких районах к северу от Рио.

Полиция в Рио заявила, что во время операции в среду в районе Пенха на них напали вооруженные нападавшие. Полиция сообщила, что девять предполагаемых гангстеров были убиты, а один офицер был госпитализирован.

Неравномерное количество погибших стало обычным явлением во время рейдов в Рио, что побудило критиков обвинять полицию в применении чрезмерной силы или даже в несудебных казнях. По меньшей мере 29 человек погибли во время операции 2021 года в охваченных бандами трущобах Жакарезиньо в Рио, а только один офицер полиции потерял жизнь.

Количество убийств полицейских в Рио возросло во время президентства бывшего президента Жаира Болсонару, ультраправого бывшего капитана армии, который пользовался широкой поддержкой среди полиции. Болсонару, который годами представлял Рио в качестве федерального законодателя, стремился усилить правовую защиту для полицейских, которые убивают на работе, и сказал, что преступники должны "умирать, как тараканы".

Президент Луис Инасио Лула да Силва, победивший Болсонару во время прошлогоднего голосования, давно критиковал поддержку своего предшественника полиции, которая убивает.

Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М28 февраля 2024, 00:10 • 6484 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Ріо-де-Жанейро під час поліцейської операції загинули щонайменше дев'ять осіб
At least nine people were killed during a police operation in Rio de Janeiro
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В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли по меньшей мере девять человек

Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.

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