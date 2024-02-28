У Ріо-де-Жанейро під час поліцейської операції загинули щонайменше дев'ять осіб
Київ • УНН
Дев'ять людей загинули і шестеро отримали поранення під час поліцейських операцій, спрямованих проти наркобанд у бідних районах Ріо-де-Жанейро.
Щонайменше дев'ять людей загинули і шестеро отримали поранення в результаті поліцейських операцій у малозабезпечених районах бразильського міста Ріо-де-Жанейро, повідомляє місцева поліція, передає УНН.
Деталі
Дії у вівторок вранці були спрямовані проти районів, контрольованих наркомережею Червоного командування в кількох районах на північ від Ріо.
Поліція в Ріо заявила, що під час операції в середу в районі Пенха на них напали озброєні нападники. Поліція повідомила, що дев'ятеро ймовірних гангстерів були вбиті, а один офіцер був госпіталізований.
Нерівномірна кількість загиблих стала звичайним явищем під час рейдів у Ріо, що спонукало критиків звинувачувати поліцію в застосуванні надмірної сили або навіть у несудових стратах. Щонайменше 29 людей загинули під час операції 2021 року в охопленому бандами нетрях Жакарезіньо в Ріо, а лише один офіцер поліції втратив життя.
Кількість вбивств поліцейських у Ріо зросла під час президентства колишнього президента Жаіра Болсонару, ультраправого колишнього капітана армії, який користувався широкою підтримкою серед поліції. Болсонару, який роками представляв Ріо як федеральний законодавець, прагнув посилити правовий захист для поліцейських, які вбивають на роботі, і сказав, що злочинці повинні "вмирати, як таргани".
Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва, який переміг Болсонару під час минулорічного голосування, давно критикував підтримку свого попередника поліції, яка вбиває.
Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М28.02.24, 02:10 • 30692 перегляди