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The Economist
Financial Times

В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбурге

Киев • УНН

 • 156 просмотра

31 августа дроны атаковали свердловскую область и екатеринбург. Один беспилотник упал возле центра Wildberries, персонал эвакуировали.

В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбурге

В рф зафиксировали атаку на логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге, сообщают мониторинговые ресурсы, российские власти и росСМИ, пишет УНН.

Детали

Дроны днём 31 августа массированно атаковали Свердловскую область, сообщил глава региона денис паслер. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе артем жога уточнил, что налёту подвергся Екатеринбург. "Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксировано возгорание", - написал паслер в телеграм-канале.

По данным мониторингового канала Exilenova+, целью был распределительный центр маркетплейса Wildberries. "Один из дронов упал в нескольких метрах от склада", - говорится в сообщении.

В Wildberries сообщили, что во время атаки дронов провели эвакуацию персонала. Логистический комплекс якобы повреждений не получил. 

В Екатеринбурге атакован логистический комплекс Wildberries — компания подтвердила пожар07.08.26, 07:51 • 14071 просмотр

Юлия Шрамко

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