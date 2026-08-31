В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбурге
Киев • УНН
31 августа дроны атаковали свердловскую область и екатеринбург. Один беспилотник упал возле центра Wildberries, персонал эвакуировали.
В рф зафиксировали атаку на логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге, сообщают мониторинговые ресурсы, российские власти и росСМИ, пишет УНН.
Детали
Дроны днём 31 августа массированно атаковали Свердловскую область, сообщил глава региона денис паслер. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе артем жога уточнил, что налёту подвергся Екатеринбург. "Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксировано возгорание", - написал паслер в телеграм-канале.
По данным мониторингового канала Exilenova+, целью был распределительный центр маркетплейса Wildberries. "Один из дронов упал в нескольких метрах от склада", - говорится в сообщении.
В Wildberries сообщили, что во время атаки дронов провели эвакуацию персонала. Логистический комплекс якобы повреждений не получил.
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