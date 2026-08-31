У рф зафіксували атаку дронів на Wildberries у єкатеринбурзі
Київ • УНН
31 серпня дрони атакували свердловську область і єкатеринбург. Один безпілотник упав біля центру Wildberries, персонал евакуювали.
У рф зафіксували атаку на логістичний хаб Wildberries у Єкатеринбурзі, повідомляють моніторингові ресурси, російська влада та росЗМІ, пише УНН.
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Дрони вдень 31 серпня масовано атакували Свердловську область, повідомив голова регіону денис паслер. Повноважний представник президента в Уральському федеральному окрузі артем жога уточнив, що нальоту зазнав Єкатеринбург. "Є попадання безпілотників та уламків у житлові будинки та логістичний центр. Жертв немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зафіксовано загоряння", - написав паслер у телеграм-каналі.
За даними моніторингового каналу Exilenova+, ціллю був розподільчий центр маркетплейсу Wildberries. "Один із дронів упав за декілька метрів від складу", - ідеться у повідомленні.
У Wildberries повідомили, що під час дронової атаки провели евакуацію персоналу. Логістичний комплекс нібито ушкоджень не отримав.
У єкатеринбурзі атаковано логістичний комплекс Wildberries - компанія підтвердила пожежу07.08.26, 07:51 • 14071 перегляд