В рф вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
В российском Молькино загорелись административные здания, включая штаб бывшей базы ЧВК "Вагнер". Причина пожара неизвестна, база была закрыта после мятежа Пригожина и занята "Африканским корпусом".
В Краснодарском крае, рф, вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер", передает УНН со ссылкой на российские Telegram-канал.
Детали
Видео с пожара в Молькино опубликовал телеграм-канал "Оркестр Вагнера", где видно, как горят административные здания, включая штаб.
Причина возгорания пока неизвестна. База работала около десяти лет, но в 2023 году ее закрыли после мятежа Пригожина. Затем базу заняли российские военные из "Африканского корпуса".
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