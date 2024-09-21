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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер"

В рф вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер"

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 14:29  •  5811 просмотра

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В российском Молькино загорелись административные здания, включая штаб бывшей базы ЧВК "Вагнер". Причина пожара неизвестна, база была закрыта после мятежа Пригожина и занята "Африканским корпусом".

В Краснодарском крае, рф, вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер", передает УНН со ссылкой на российские Telegram-канал.

Детали

Видео с пожара в Молькино опубликовал телеграм-канал "Оркестр Вагнера", где видно, как горят административные здания, включая штаб.

Причина возгорания пока неизвестна. База работала около десяти лет, но в 2023 году ее закрыли после мятежа Пригожина. Затем базу заняли российские военные из "Африканского корпуса".

Сили оборони України уразили два військових арсенали у рф: зафіксовано пожежі та детонацію боєприпасів21 сентября 2024, 12:07 • 12872 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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