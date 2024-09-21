У рф спалахнула колишня база ПВК "Вагнер"
Київ • УНН
У російському Молькіно загорілися адміністративні будівлі, включаючи штаб колишньої бази ПВК "Вагнер". Причина пожежі невідома, база була закрита після заколоту Пригожина і зайнята "Африканським корпусом".
У Краснодарському краї, рф, спалахнула колишня база ПВК "Вагнер", передає УНН із посиланням на російські Telegram-канал.
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Відео з пожежі в Молькіно опублікував телеграм-канал "Оркестр Вагнера", де видно, як горять адміністративні будинки, включаючи штаб.
Причина займання поки що невідома. База працювала близько десяти років, але у 2023 році її закрили після заколоту Пригожина. Потім базу зайняли російські військові із "Африканського корпусу".
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