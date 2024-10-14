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В рф разрабатывают головку самонаведения для "шахедов": что известно

В рф разрабатывают головку самонаведения для "шахедов": что известно

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:52  •  5390 просмотра

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россияне рассматривают комплектование ударных БПЛА "Shahed-136" электронно-оптическими головками самонаведения. Эксперты предупреждают об опасности остатков сбитых дронов для гражданских из-за риска взрыва.

россияне изучают возможность комплектования ударных беспилотников "Shahed-136" электронно-оптическими головками самонаведения. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Издание отмечает, что, в принципе, эта разработка не является новинкой. О том, что россияне рассматривают возможность комплектования ударных БПЛА головками самонаведения стало известно еще в феврале этого года.

В то же время, как пишет Defence Express, формально идея совместить дальнобойный ударный дрон с дальностью полета в две тысячи км со спутниковым каналом управления действительно угрожающая. Тем более, что эксперимент с установкой Starlink на "Shahed-136" уже

Однако, массовое производство таких вариантов барражирующих боеприпасов потребует соответствующего канала стабильной поставки терминалов, потому что Starlink напрямую не поставляется в рф и вообще там не работает. А с его серыми поставками через вторые-третьи страны активно борются.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не советуют украинцам пытаться запускать двигатели сбитых "шахедов".

После сбития силами и средствами противовоздушной обороны российских дронов и ракет, их части и обломки могут оставаться опасными для гражданских людей. Всегда имеется остаточный риск взрыва, то есть боевые части или их фрагменты могут не разорваться при сбивании, что создает угрозу для людей даже спустя время. Эти фрагменты могут сдетонировать в любой момент при контакте, поэтому крайне важно, чтобы с ними работали специалисты с соответствующей подготовкой

При осмотре обломков "Shahed-136" мы уже обнаруживали скрытые механизмы подрыва, которыми россияне оснащали эти дроны. Визуально, на первый взгляд, эти специфические "ловушки" не просматриваются, а потому могут опять же неподготовленному лицу нанести значительный вред", - отмечают эксперты.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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khesa-shakhed-136Шахед-136
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