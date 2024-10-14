У рф розробляють головку самонаведення для "шахедів": що відомо

росіяни вивчають можливість комплектування ударних безпілотників "Shahed-136" електронно-оптичними головками самонаведення. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Видання зазначає, що, в принципі, ця розробка не є новинкою. Про те, що росіяни розглядають можливість комплектування ударних БПЛА головками самонаведення стало відомо ще в лютому цього року.

Водночас, як пише Defence Express, формально ідея поєднати далекобійний ударний дрон з дальністю польоту у дві тисячі км із супутниковим каналом управління дійсно загрозлива. Тим паче, що експеримент з встановленням Starlink на "Shahed-136" вже

Однак, масове виробництво таких варіантів баражуючих боєприпасів потребуватиме відповідного каналу стабільного постачання терміналів, бо Starlink напряму не постачається до рф і взагалі там не працює. А з його сірими постачаннями через другі-треті країни активно борються.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не радять українцям намагатися запускати двигуни збитих "шахедів".

Після збиття силами і засобами протиповітряної оборони російських дронів і ракет, їх частини та уламки можуть залишатися небезпечними для цивільних людей. Завжди є наявним залишковий ризик вибуху, тобто бойові частини або їхні фрагменти можуть не розірватися при збитті, що створює загрозу для людей навіть час потому. Ці фрагменти можуть здетонувати у будь-який момент при контакті, тому вкрай важливо, щоб із ними працювали спеціалісти з відповідною підготовкою

При огляді уламків "Shahed-136" ми вже виявляли приховані механізми підриву, якими росіяни оснащували ці дрони. Візуально, на перший погляд, ці специфічні "пастки" не проглядаються, а тому можуть знову ж таки непідготовленій особі завдати значної шкоди", - зазначають експерти.