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Можуть нести приховану небезпеку: у КНДІСЕ не радять українським умільцям "оживляти" двигуни збитих "шахедів"

Київ • УНН

 • 24555 перегляди

Фахівці КНДІСЕ попереджають про небезпеку ремонту двигунів збитих ворожих дронів. Уламки можуть містити приховані механізми підриву та не призначені для тривалого використання.

Можуть нести приховану небезпеку: у КНДІСЕ не радять українським умільцям "оживляти" двигуни збитих "шахедів"

В соцмережах останнім часом почали з’являтися відеоролики того, як українські умільці намагаються відремонтувати двигуни збитих ворожих безпілотників. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у коментарі ТСН пояснили, чому цього не варто робити, пише УНН.

Експерти наголошують, що будь-які уламки ворожої зброї завжди є потенційно небезпечними.

Після збиття силами і засобами протиповітряної оборони російських дронів і ракет, їх частини та уламки можуть залишатися небезпечними для цивільних людей. Завжди є наявним залишковий ризик вибуху, тобто бойові частини або їхні фрагменти можуть не розірватися при збитті, що створює загрозу для людей навіть час потому. Ці фрагменти можуть здетонувати у будь-який момент при контакті, тому вкрай важливо, щоб із ними працювали спеціалісти з відповідною підготовкою

- зазначають експерти лабораторії військових досліджень КНДІСЕ.

За їх словами, при огляді уламків "Shahed-136" вони вже виявляли приховані механізми підриву, якими росіяни оснащували ці дрони. 

"Візуально, на перший погляд, ці специфічні "пастки" не проглядаються, а тому можуть знову ж таки непідготовленій особі завдати значної шкоди", - додають експерти.

Експерти підкреслюють, що уламки будь-якої зброї необхідно передавати на дослідження для того, щоб вивчати високотехнологічні компоненти. І розчаровують народних умільців тим, що насправді конструкція двигунів "шахедів"  не розрахована на тривалу експлуатацію.

Щодо якості матеріалів двигунів, вони просто найчастіше залишаються найбільш збереженими після знешкодження цього типу боєприпасу. Двигуни дронів, зокрема типу "Shahed", спроектовані для короткочасної роботи – на кілька годин польоту, йдеться про обмежену потужність і ресурс. Глобально, вони виготовлені з матеріалів, які не призначені для довготривалого використання роками, тому тривалість їхнього функціонування в інших побутових сферах залишається під великим питанням

- підсумовують фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Олександр Рувін: ніхто досі не мав такого широкого досвіду дослідження сучасних БПЛА і ракет, як має Україна13.09.24, 16:42 • 16258 переглядiв

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