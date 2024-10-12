Могут нести скрытую опасность: в КНИИСЭ не советуют украинским умельцам "оживлять" двигатели сбитых "шахедов"

В соцсетях в последнее время начали появляться видеоролики того, как украинские умельцы пытаются отремонтировать двигатели сбитых вражеских беспилотников. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментариии ТСН объяснили, почему этого не стоит делать, пишет УНН.

Эксперты отмечают, что любые обломки вражеского оружия всегда являются потенциально опасными.

После сбития силами и средствами противовоздушной обороны российских дронов и ракет, их части и обломки могут оставаться опасными для гражданских людей. Всегда имеется остаточный риск взрыва, то есть боевые части или их фрагменты могут не разорваться при сбивании, что создает угрозу для людей даже спустя время. Эти фрагменты могут сдетонировать в любой момент при контакте, поэтому крайне важно, чтобы с ними работали специалисты с соответствующей подготовкой

По их словам, при осмотре обломков "Shahed-136" они уже обнаруживали скрытые механизмы подрыва, которыми россияне оснащали эти дроны.

"Визуально, на первый взгляд, эти специфические "ловушки" не просматриваются, а потому могут опять же неподготовленному лицу нанести значительный вред", - добавляют эксперты.

Эксперты подчеркивают, что обломки любого оружия необходимо передавать на исследования для того, чтобы изучать высокотехнологичные компоненты. И разочаровывают народных умельцев тем, что на самом деле конструкция двигателей "шахедов" не рассчитана на длительную эксплуатацию.

Что касается качества материалов двигателей, они просто чаще всего остаются наиболее сохранными после обезвреживания этого типа боеприпаса. Двигатели дронов, в частности типа "Shahed", спроектированы для кратковременной работы - на несколько часов полета, речь идет об ограниченной мощности и ресурсе. Глобально, они изготовлены из материалов, которые не предназначены для длительного использования годами, поэтому продолжительность их функционирования в других бытовых сферах остается под большим вопросом