Могут нести скрытую опасность: в КНИИСЭ не советуют украинским умельцам "оживлять" двигатели сбитых "шахедов"

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
  •  7884 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  108923 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  121956 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  144302 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  152858 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  140572 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130694 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115282 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108381 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107652 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

  •  38003 просмотра
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

  •  21993 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  79465 просмотра
Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

  •  34462 просмотра
В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»

  •  28971 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  109553 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  109243 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  121409 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  136181 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  134880 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  79465 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

  •  59807 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  105951 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  116508 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  100386 просмотра
Актуальное
Могут нести скрытую опасность: в КНИИСЭ не советуют украинским умельцам "оживлять" двигатели сбитых "шахедов"

Могут нести скрытую опасность: в КНИИСЭ не советуют украинским умельцам "оживлять" двигатели сбитых "шахедов"

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 10:50  •  5300 просмотра

Read in English

Специалисты КНИИСЭ предупреждают об опасности ремонта двигателей сбитых вражеских дронов. Обломки могут содержать скрытые механизмы подрыва и не предназначены для длительного использования.

В соцсетях в последнее время начали появляться видеоролики того, как украинские умельцы пытаются отремонтировать двигатели сбитых вражеских беспилотников. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментариии ТСН объяснили, почему этого не стоит делать, пишет УНН.

Эксперты отмечают, что любые обломки вражеского оружия всегда являются потенциально опасными.

После сбития силами и средствами противовоздушной обороны российских дронов и ракет, их части и обломки могут оставаться опасными для гражданских людей. Всегда имеется остаточный риск взрыва, то есть боевые части или их фрагменты могут не разорваться при сбивании, что создает угрозу для людей даже спустя время. Эти фрагменты могут сдетонировать в любой момент при контакте, поэтому крайне важно, чтобы с ними работали специалисты с соответствующей подготовкой

- отмечают эксперты лаборатории военных исследований КНИИСЭ.

По их словам, при осмотре обломков "Shahed-136" они уже обнаруживали скрытые механизмы подрыва, которыми россияне оснащали эти дроны. 

"Визуально, на первый взгляд, эти специфические "ловушки" не просматриваются, а потому могут опять же неподготовленному лицу нанести значительный вред", - добавляют эксперты.

Эксперты подчеркивают, что обломки любого оружия необходимо передавать на исследования для того, чтобы изучать высокотехнологичные компоненты. И разочаровывают народных умельцев тем, что на самом деле конструкция двигателей "шахедов" не рассчитана на длительную эксплуатацию.

Что касается качества материалов двигателей, они просто чаще всего остаются наиболее сохранными после обезвреживания этого типа боеприпаса. Двигатели дронов, в частности типа "Shahed", спроектированы для кратковременной работы - на несколько часов полета, речь идет об ограниченной мощности и ресурсе. Глобально, они изготовлены из материалов, которые не предназначены для длительного использования годами, поэтому продолжительность их функционирования в других бытовых сферах остается под большим вопросом

- подытоживают специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Александр Рувин: никто до сих пор не имел такого широкого опыта исследования современных БПЛА и ракет, как имеет Украина13 сентября 2024, 13:42 • 15894 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаКриминал и ЧП
khesa-shakhed-136Шахед-136
ukrainaУкраина
kievКиев