Александр Рувин: никто до сих пор не имел такого широкого опыта исследования современных БПЛА и ракет, как имеет Украина

Никто в мире до сих пор не имел столь широкого опыта работы с исследованием беспилотных летательных аппаратов или современных ракетных средств, как имеет сейчас Украина. Об этом в интервью Ukrayina.pl рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

"К сожалению, опыт Украины является уникальным и для наших иностранных партнеров - экспертных учреждений стран ЕС и США. Никто до сих пор не имел столь широкого опыта работы с исследованием беспилотных летательных аппаратов или современных ракетных средств", - сказал Рувин.

Судебные экспертизы проводятся по факту каждого ракетного обстрела.

"По факту каждого ракетного обстрела, особенно там, где, к сожалению, есть погибшие люди, назначается судебная экспертиза. Экспертами решаются вопросы, которые в экспертизе запрашивают органы досудебного расследования. В контексте исследования оружия, это чаще всего, его идентификация, то есть установление типа примененных средств, а также анализ всех возможных характеристик вроде комплектации иностранной микроэлектроникой, конструкторского строения, возможных модернизаций и модификаций и тому подобное. Такие исследования важны для фиксации российских военных преступлений, оценки эффективности оборонных мероприятий и повышения безопасности в будущем", - рассказал директор КНИИСЭ.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сотрудничает со многими украинскими оборонными и правоохранительными органами, а также заинтересованными иностранными партнерами Украины, которые помогают противостоять российской военной агрессии. Институт слаженно взаимодействует с Офисом Генерального прокурора Украины, Министерством обороны, Службой безопасности, Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Кроме того, украинские эксперты сотрудничают также с представителями Международного уголовного суда.

В Украине действуют специальные следственные группы (Task forces) для сбора доказательной базы по делам о преступлениях россии, которые в дальнейшем передадут в Международный уголовный суд. Эксперты и прокуроры МУС в подавляющем большинстве случаев прорабатывают события, которые подпадают под нормы Римского статута - это преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии. Эксперты КНИИСЭ тоже обмениваются опытом с другими коллегами и европейскими учреждениями.

Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару