Олександр Рувін: ніхто досі не мав такого широкого досвіду дослідження сучасних БПЛА і ракет, як має Україна
Київ • УНН
Директор КНДІСЕ заявив, що Україна має найширший досвід дослідження безпілотників та сучасних ракет. У 2023 році проведено 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії для Міжнародного кримінального суду.
Ніхто в світі досі не мав настільки широкого досвіду роботи з дослідженням безпілотних літальних апаратів чи сучасних ракетних засобів, як має зараз Україна. Про це в інтерв’ю Ukrayina.pl розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.
"На жаль, досвід України є унікальним і для наших іноземних партнерів − експертних установ країн ЄС та США. Ніхто досі не мав настільки широкого досвіду роботи з дослідженням безпілотних літальних апаратів чи сучасних ракетних засобів", - сказав Рувін.
Судові експертизи проводяться за фактом кожного ракетного обстрілу.
"За фактом кожного ракетного обстрілу, особливо там, де, на жаль, є загиблі люди, призначається судова експертиза. Експертами вирішуються питання, які в експертизі запитують органи досудового розслідування. У контексті дослідження зброї, це найчастіше, її ідентифікація, тобто встановлення типу застосованих засобів, а також аналіз усіх можливих характеристик на кшталт комплектації іноземною мікроелектронікою, конструкторської будови, можливих модернізацій і модифікацій тощо. Такі дослідження є важливими для фіксації російських воєнних злочинів, оцінки ефективності оборонних заходів та підвищення безпеки в майбутньому", − розповів директор КНДІСЕ.
У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін22.12.23, 12:17 • 420387 переглядiв
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз співпрацює з багатьма українськими оборонними й правоохоронними органами, а також зацікавленими іноземними партнерами України, які допомагають протистояти російській воєнній агресії. Інститут злагоджено взаємодіє з Офісом Генерального прокурора України, Міністерством оборони, Службою Безпеки, Національною поліцією та іншими правоохоронними органами. Крім того, українські експерти співпрацюють також із представниками Міжнародного кримінального суду.
В Україні діють спеціальні слідчі групи (Task forces) для збору доказової бази у справах про злочиниросії, які надалі передадуть до Міжнародного кримінального суду. Експерти та прокурори МКС в переважній більшості випадків опрацьовують події, які підпадають під норми Римського статуту – це злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії. Експерти КНДІСЕ теж обмінюються досвідом з іншими колегами та європейськими установами.
Ворог вперше бив по Україні "Калібрами" з касетною бойовою частиною: у КНДІСЕ розповіли нові подробиці нещодавнього масованого ракетного удару29.08.24, 09:59 • 82416 переглядiв