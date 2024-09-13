Олександр Рувін: ніхто досі не мав такого широкого досвіду дослідження сучасних БПЛА і ракет, як має Україна

Ніхто в світі досі не мав настільки широкого досвіду роботи з дослідженням безпілотних літальних апаратів чи сучасних ракетних засобів, як має зараз Україна. Про це в інтерв’ю Ukrayina.pl розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.

"На жаль, досвід України є унікальним і для наших іноземних партнерів − експертних установ країн ЄС та США. Ніхто досі не мав настільки широкого досвіду роботи з дослідженням безпілотних літальних апаратів чи сучасних ракетних засобів", - сказав Рувін.

Судові експертизи проводяться за фактом кожного ракетного обстрілу.

"За фактом кожного ракетного обстрілу, особливо там, де, на жаль, є загиблі люди, призначається судова експертиза. Експертами вирішуються питання, які в експертизі запитують органи досудового розслідування. У контексті дослідження зброї, це найчастіше, її ідентифікація, тобто встановлення типу застосованих засобів, а також аналіз усіх можливих характеристик на кшталт комплектації іноземною мікроелектронікою, конструкторської будови, можливих модернізацій і модифікацій тощо. Такі дослідження є важливими для фіксації російських воєнних злочинів, оцінки ефективності оборонних заходів та підвищення безпеки в майбутньому", − розповів директор КНДІСЕ.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз співпрацює з багатьма українськими оборонними й правоохоронними органами, а також зацікавленими іноземними партнерами України, які допомагають протистояти російській воєнній агресії. Інститут злагоджено взаємодіє з Офісом Генерального прокурора України, Міністерством оборони, Службою Безпеки, Національною поліцією та іншими правоохоронними органами. Крім того, українські експерти співпрацюють також із представниками Міжнародного кримінального суду.

В Україні діють спеціальні слідчі групи (Task forces) для збору доказової бази у справах про злочиниросії, які надалі передадуть до Міжнародного кримінального суду. Експерти та прокурори МКС в переважній більшості випадків опрацьовують події, які підпадають під норми Римського статуту – це злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії. Експерти КНДІСЕ теж обмінюються досвідом з іншими колегами та європейськими установами.

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