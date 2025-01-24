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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
11:33 • 12691 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
10:34 • 37823 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 139064 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 139835 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф поражен один крупнейших НПЗ, также дроны ударили по Рязанской ТЭЦ - источники

В рф поражен один крупнейших НПЗ, также дроны ударили по Рязанской ТЭЦ - источники

Киев  •  УНН

 • 15869 просмотра

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СБУ и ССО провели успешную операцию по поражению Рязанского НПЗ, одного из крупнейших в РФ. В результате атаки повреждены резервуары и цех гидроочистки, также поражена Рязанская ТЭЦ.

В результате операции СБУ и Сил специальных операций ВСУ поражены мощности рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также источники подтвердили, что БПЛА атаковали ТЭЦ в городе рязань, рф, передает УНН.

Детали

СБУ совместно с ССО поразила один из крупнейших в РФ Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ.

- информируют источники. 

Детали взрывного «хлопка» в рф

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ этой ночью отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. 

- говорится в сообщении. 
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Отмечается, что более 50 взрывов зафиксировали местные жители - об этом говорится в комментариях в соцсетях.

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Дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию «Рязань» и рязанскую ТЭЦ.

СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные «дроновые санкции» против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем

- сообщил информированный источник в СБУ.  

Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске24.01.25, 12:00 • 16039 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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