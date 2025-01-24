В рф поражен один крупнейших НПЗ, также дроны ударили по Рязанской ТЭЦ - источники
Киев • УНН
СБУ и ССО провели успешную операцию по поражению Рязанского НПЗ, одного из крупнейших в РФ. В результате атаки повреждены резервуары и цех гидроочистки, также поражена Рязанская ТЭЦ.
В результате операции СБУ и Сил специальных операций ВСУ поражены мощности рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также источники подтвердили, что БПЛА атаковали ТЭЦ в городе рязань, рф, передает УНН.
Детали
СБУ совместно с ССО поразила один из крупнейших в РФ Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ.
Детали взрывного «хлопка» в рф
Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ этой ночью отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
Этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.
Отмечается, что более 50 взрывов зафиксировали местные жители - об этом говорится в комментариях в соцсетях.
Дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию «Рязань» и рязанскую ТЭЦ.
СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные «дроновые санкции» против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем
Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске24.01.25, 12:00 • 16039 просмотров