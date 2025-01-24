Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рязанской области и заводу микроэлектроники в брянске. Завод «Кремний Эл» производил компоненты для российских ракетных комплексов и систем ПВО.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение производственных мощностей "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань" в рязанской области рф, а также завода микроэлектроники "Кремний Эл" в российском брянске, пишет УНН.
Детали
"Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 января 2025 года поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении Генштаба в соцсетях.
В результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань". Также, поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске
"Кремний Эл", как указано, - одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности россии. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.
Результаты поражения, как отметили в Генштабе, уточняются.
"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию РФ горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - указали в Генштабе.
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