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Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске

Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске

Киев  •  УНН

 • 3225 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рязанской области и заводу микроэлектроники в брянске. Завод «Кремний Эл» производил компоненты для российских ракетных комплексов и систем ПВО.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение производственных мощностей "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань" в рязанской области рф, а также завода микроэлектроники "Кремний Эл" в российском брянске, пишет УНН.

Детали

"Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 января 2025 года поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении Генштаба в соцсетях.

В результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань". Также, поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске

- сообщили в Генштабе ВСУ.

"Кремний Эл", как указано, - одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности россии. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Результаты поражения, как отметили в Генштабе, уточняются.

"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию РФ горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - указали в Генштабе.

В российском брянске в третий раз атакован завод военной микроэлектроники "Кремний", его работа приостановлена - ЦПД СНБО24.01.25, 11:17 • 9428 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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