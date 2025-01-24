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В российском брянске в третий раз атакован завод военной микроэлектроники "Кремний", его работа приостановлена - ЦПД СНБО

В российском брянске в третий раз атакован завод военной микроэлектроники "Кремний", его работа приостановлена - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 9783 просмотра

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В брянске снова атакован завод «Кремний», производящий микроэлектронику для российских ракет и систем ПВО. После ночной атаки дронов предприятие приостановило работу.

В брянске в рф снова атакован завод "Кремний", производящий микроэлектронику для российских ракет, ПВО и дронов, предприятие приостановило работу, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В брянске снова атакован завод "Кремний". На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА. Минимум третья атака неизвестных дронов на это предприятие", - написал Коваленко.

И потом добавил: "Завод "Кремний" приостанавливает работу в брянске после ряда попаданий этой ночью". Он в топ-2 производителей микроэлектроники для ракет и ПВО в рф, отметил Коваленко.

О том, что завод "Кремний ЭЛ" приостановил работу после атаки БПЛА в брянской области, со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщили росСМИ.

Нанесли точный удар: в Силах обороны подтвердили атаку на химзавод в брянской области14.01.25, 11:47 • 26699 просмотров

По данным телеграм-канала ASTRA, не только завод военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ", а также и здание су ск рф по брянской области и брянский институт управления и бизнеса атакованы сегодня ночью беспилотниками в брянске.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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