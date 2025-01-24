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У російському брянську втретє атаковано завод військової мікроелектроніки "Кремній", його роботу призупинено - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 30967 перегляди

У брянську знову атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет та систем ППО. Після нічної атаки дронів підприємство призупинило роботу.

У брянську в рф знову атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет, ППО та дронів, підприємство призупинило роботу, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У брянську знову атаковано завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА. Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство", - написав Коваленко.

І згодом додав: "Завод "Кремній" призупиняє роботу у брянську після низки влучань цієї ночі". Він у топ-2 виробників мікроелектроніки для ракет і ППО в рф, зазначив Коваленко.

Про те, що завод "Кремній ЕЛ" призупинив роботу після атаки БПЛА у брянській області, з посиланням на пресслужбу підприємства повідомили росЗМІ.

Завдали точного удару: в Силах оборони підтвердили атаку на хімзавод в брянській області14.01.25, 11:47 • 27510 переглядiв

За даними телеграм-каналу ASTRA, не лише завод військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ", а також і будівля су ск рф по брянській області та брянський інститут управління та бізнесу атаковані сьогодні вночі безпілотниками у брянську.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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